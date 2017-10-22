Токио, 22 октября, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Почти 47 тыс. избирательных участков открылись в Японии, населению предстоит выбрать членов нижней палаты парламента. Голосование стартовало в 07:00 по местному времени (01:00 мск), сообщает агентство Kyodo.

Chris 73 Японский парламент

В борьбе за 465 депутатских мандатов участвуют 1180 претендентов. Впервые голосовать могут 18-летние японцы — прежде выразить свою волю могли лишь те, кому исполнилось 20 лет.

Большая часть участков будет работать до 20:00 (14:00 мск). Однако в связи с приближением тайфуна «Лан» около 16 тыс. участков на юге страны могут закрыться раньше.

Ожидается, что одним из главных участников борьбы будет правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто». Ей будут противостоять две оппозиционные силы — Партия надежды и Конституционно-демократическая партия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прежняя основная оппозиционная сила, Демократическая партия Японии, фактически сошла со сцены. Возглавлявшая ее Рэнхо заявила об отставке после поражения на выборах в законодательное собрание столичной префектуры Токио.

Выборы председателя партии выиграл Сэйдзи Маэхара. В середине октября новый лидер партии заявил о том, что его демократы не будут участвовать в парламентских выборах, намеченных на 22 октября.

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