Вашингтон, 22 октября, 2017, 03:04 — ИА Регнум. В случае внезапного исчезновения лидера КНДР Ким Чен Ына Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США будет хранить молчание. Об этом заявил глава ведомства Майкл Помпео, сообщает South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если северокорейский лидер будет ликвидирован, Помпео напомнил об истории ведомства. Прежде США участвовали в заговорах с целью свержения лидеров таких стран, как Иран, Конго, Вьетнам и Чили.

«Что касается Ким Чен Ына, то учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить», — сказал Помпео.

Директор ЦРУ также анонсировал изменения в организации. Агентство собирается стать «более злобным», отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦРУ Майкл Помпео заявил о том, что США должны быть готовы к возможному ракетному удару со стороны КНДР. Он пояснил, что разработки Северной Кореи в области ядерного оружия уже достигли стадии, на которой возможен удар по США. Каких-либо сроков Помпео не назвал, но призвал уже сейчас задуматься над тем, как предотвратить «последний шаг».

Напомним, 19 октября у берегов КНДР стартовали совместные военные учения вооруженных сил США и Южной Кореи. Пхеньян в связи с этим пригрозил Вашингтону «невообразимым» ударом в «самый неожиданный момент».

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