Анкара, 22 октября, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки нельзя назвать цивилизованной страной, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Вашингтона о задержании сотрудников его охраны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Не могу назвать цивилизованной страну, в которой выносится заочное решение о задержании 13 сотрудников охраны президента», — отметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что сами сотрудники службы охраны даже не были уведомлены о таком решении. Он отметил, что ситуация, когда приглашенный в США лидер другой страны оказывается в условиях, угрожающих его безопасности, а его охранников пытаются арестовать, говорит о наличии проблем в американской системе правосудия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая 2017 года возле резиденции посла Турции в США произошли столкновения сторонников Эрдогана и его противников. Участниками потасовки стали также охранники турецкого лидера, позже дерущихся разняли полицейские.

Итогом инцидента, произошедшего на фоне визита Эрдогана в Вашингтон, стало задержание двух человек. Девять человек в ходе стычки получили травмы.

Спустя некоторое время американские власти выдали ордер на арест охранников Эрдогана. После этого посол США был вызван в турецкое посольство и проинформирован об ошибке, которую, с точки зрения Анкары, допустил Вашингтон.

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