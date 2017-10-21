Барселона, Испания, 21 октября, 2017, 23:14 — ИА Регнум. Политика официального Мадрида, который планирует ввести в действие 155-ю статью Конституции, является нападением на демократию. Об этом, как передает ВВС, сообщил глава Женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

По его словам, официальный Мадрид, выступающий против демократической воли жителей Каталонии, последовательно отказывается от «возможностей для диалога».

Глава Женералитета Каталонии призвал собрать заседание в местном парламенте, чтобы обсудить намерение правительства Испании ликвидировать самоуправление в регионе.

21 октября совет министров Испании принял решение ввести в действие 155-ю статью Конституции Испанского королевства, которая позволяет Мадриду ограничить самоуправление Каталонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября власти Каталонии провели референдум по вопросу независимости региона. В голосовании приняли участие 43% граждан, обладающих правом голоса в Каталонии, из них 90% высказались за независимость.

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