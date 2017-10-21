Ростов, Ярославская область, 21 октября, 2017, 23:13 — ИА Регнум. 21 октября в поселке Петровское Ростовского района Ярославской области на трассе «М-8» в ДТП попал автобус с хоккеистами «Локомотива» 2008 года рождения. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».

Фото страницы телеканала «Первый Ярославский» в ВК Авария в Ярославской области

Автобус с детской командой столкнулся с грузовиком. По данным регионального управления МЧС, столкновение произошло по касательной. Сигнал о происшествии поступил в 19.45.

«Для ликвидации последствий аварии привлекалось всего 11 человек и 4 единицы техники. Было установлено, что в ДТП приняли участие автобус «Неоплан» и грузовой автомобиль «Hyundai». В результате ДТП есть пострадавшие», — сообщает сайт Ярославского регионального управления МЧС.

По данным ИА REGNUM, в ДТП пострадал водитель автобуса, он получил травму ноги. Кабина «Неоплана» получила наибольшие повреждения. Дети не пострадали и были отправлены в Ярославль другим автобусом.

Как сообщает телеканал «Первый Ярославский», в салоне находилось 39 человек, среди них 21 — юные хоккеисты. Причины происшествия устанавливаются, возможно, столкновение спровоцировал гололед.