Киев, 21 октября, 2017, 21:31 — ИА Регнум. В Киеве пропали еще двое соратников экс-главы Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Об этом сообщил сам бывший президент Грузии на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Сейчас оказалось, что вышел из дома и пропал мой бывший водитель Михаил Абзианидзе, — написал Саакашвили. — Дома его ждут жена-украинка и дочь».

Кроме того, добавил бывший президент Грузии, не выходит на связь «мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саакашвили на своей странице в соцсети написал, что в Киеве неизвестные вооруженные люди похитили его бывшего начальника охраны Георгия Рубашвили.

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