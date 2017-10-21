Брянск, 21 октября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Исторические события, предшествовавшие Революции 1917 года, были уникальными, и их повторение на современном этапе невозможно, заявил 21 октября лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в интервью корреспонденту ИА Красная Весна во время исторической конференции в Брянске «Великая Октябрьская революция: мифы и реальность».

Григорий Лычагин ИА Красная Весна Сергей Кургинян

«В современных условиях, если бы началось то, что привело к событиям октября 1917 года, Запад начал бы вторжение. Он и так его ведет, просто не прямыми военными методами, а иначе. Семнадцатый год не может и не должен повториться, поэтому надо удерживать стабильность», — сказал политолог.

Он пояснил, что кризис революционного года был сформирован рядом предпосылок, а большевики только подхватили страну после падения. В качестве таких предпосылок Кургинян назвал войну, в которую ввязался Николай II, деятельность Григория Распутина, которого поддержала часть элиты и неготовность буржуазии удержать власть.

«Монархическая элита предала царя, а буржуазия оказалась слишком слабой… Вообще вокруг событий 1917 года очень много лжи. Понимаете, не было революции! Было падение страны, а большевики её подхватили», — сказал Кургинян.

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Политолог также объяснил события 1991 года, связанные с распадом СССР. В частности он указал на ряд естественных обстоятельств, которые помешали вывести людей на улицы и остановить распад СССР. Главное состоит в том, что технократия и значительная часть общества поддалась негативным процессам во времена Перестройки.

Другое обстоятельство связано с растерянностью и подавленностью той части КПСС, которая не предала страну и народ. Кроме того, 26 лет назад отсутствовали информационные возможности обеспечить защиту государства.

«Я не имел и сотой части тех возможностей, что имею теперь. И, конечно, тогда не было интернета», — сказал Кургинян.

Напомним, историческая конференция в Брянске проходит в рамках общероссийского проекта «Октябрьская революция: мифы и реальность», главная цель которого — развеять деструктивные мифы о событиях 100-летней давности и дать ответ на вопрос, что реально происходило в России в переломный 1917-й год.

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Мероприятие в Брянске — шестое по счету, ему предшествовали конференции в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Томске. Авторы научных исследований призывают к открытому обсуждению событий того периода с точки зрения исторической фактологии. «Понимать, а не прославлять и не проклинать» призывает общество коллектив исследователей.