Киев, 21 октября, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Участники акции протеста, которые проводят вече у здания Верховной Рады Украины в центре Киева, выдвинули президенту страны Петру Порошенко новые требования. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

В частности, митингующие требуют, чтобы украинский лидер в течение пяти рабочих дней внес на рассмотрение высшего законодательного органа страны проект закона об импичменте президента.

Участники акции протеста намерены продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бессрочная акция протеста сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и представителей других оппозиционных партий началась в Киеве у здания Верховной Рады Украины 17 октября 2017 года.

Митингующие требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности и реформы законодательства.

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