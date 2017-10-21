Екатеринбург, 21 октября, 2017, 20:06 — ИА Регнум. На Урале организована прокурорская проверка по факту публикаций в СМИ о неоказании медицинской помощи жительнице Каменска-Уральского. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Bissig Скорая помощь

По данным надзорного ведомства, в средствах массовой информации появились сообщения о том, что вечером 20 октября 2017 года жители многоквартирного дома обнаружили в подъезде упавшую с лестницы девушку. Они вызвали скорую помощь, которую ожидали более часа. Прибывшие на место медики отказались госпитализировать пострадавшую, сославшись на то, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью девушке стало плохо, и она всё-таки была доставлена в больницу.

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудников скорой помощи, установлено, какие основания были для отказа в госпитализации, а также запрошены медицинские документы для установления диагноза пострадавшей. Также будет дана правовая оценка на предмет соблюдения нормативов времени прибытия на вызов к пациентке. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября скончался актёр Дмитрий Марьянов. Друзья артиста позвонили в скорую помощь после того, когда ему стало плохо. Однако диспетчер ответила, что все машины на выезде.

Напомним, что в сентябре Дмитрий Марьянов был на гастролях в Екатеринбурге. Во время них он был госпитализирован с тяжёлым диагнозом. Уральским медикам удалось стабилизировать состояние актёра, и после выписки он вернулся в Москву. При этом медики настоятельно советовали Дмитрию Марьянову заняться своим здоровьем.