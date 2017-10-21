Брянск, 21 октября, 2017, 20:01 — ИА Регнум. Коммунистический проект имеет очень много схожего со своими христианским и исламским предшественниками, и при анализе событий как нынешних, так и произошедших столетие назад недостаточно одного марксизма, нужны и другие подходы, заявил 21 октября театральный режиссер, политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей вступительной речи на конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность» в Брянске, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Сергей Алексеев ИА Красная Весна Сергей Кургинян

По словам политолога, учение Карла Маркса не всегда может описать все процессы.

«Сам Маркс говорил, что он описывает только исторический процесс, то есть процесс восходящий. Он не верил, что процесс может носить нисходящий, деградационный характер или что может быть то, что [Фрэнсис] Фукуяма назвал «концом истории», то есть что истории уже нет», — отметил лидер движения «Суть времени».

Маркс все пытался описывать на классовом языке. Нынешние же события не всегда удается описать таким образом, не в последнюю очередь из-за деградационных процессов — и в России, и в большей части мира. Поэтому, обсуждая проблемы современности в курсе лекций «Суть времени», политолог стал вводить подходы двух других мыслителей, которые оспаривали некоторые моменты учения Маркса — немецкого философа-социолога Макса Вебера и Арнольда Тойнби — историка, философа истории, культуролога и социолога.

Так, Вебер, не отрицавший классовой борьбы, обращал внимание на процессы совершенно иного рода — проективные.

«Вот есть великие проекты, которые осуществляют какие-то субъекты, трудно сводимые к классам», — добавил Кургинян, обратив внимание на то, что «классикой марксизма» можно назвать Великую французскую буржуазную революцию.

«Внутри феодального общества созревают предпосылки в виде нового буржуазного класса. Этот класс постепенно перетягивает на себя экономические возможности и ресурсы, потом он начинает требовать власти. Потом идет долгая борьба, потому что власть ему не отдают. Он приходит под великими лозунгами для всего человечества: свободы, равенства, братства. Он раздает землю, ликвидирует тотальное социальное неравенство в виде сословий, создает какое-то другое общество, которое потом оказывается не лучше прежнего», — уточнил политолог.

Когда же происходил переход от рабовладельческой формации к феодализму, революций не было, и в этом свете уместен вопрос, а была ли в этом отношении большевистская революция собственно классовой или это было что-то совсем другое. И в какую череду этих классовых процессов ввести христианство, исламскую великую духовную, буддистскую, даосскую революции?

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«То есть нет ли внутри человечества, помимо этих классовых вещей, которые, безусловно, есть, еще чего-то совсем другого?» — задается вопросом лидер движения «Суть времени», указывая на то, что одним из таких примеров является христианство, изменившее облик человечества, не будучи революцией с «чисто классовым фундаментом».

«Конечно, когда христиане заявили, что у каждого человека есть душа, рабовладение начало рушиться, потому что нельзя обладать рабом, если он не вещь, а человек», — продолжает он, обращая внимание на то, что впоследствии христианство стало государственной религией Римской империи.

«Так можем ли мы сказать, что это была в чистом виде революция неких низовых классов, которые скинули верхушку, заменили базис? Ничего они не изменили, а человечество изменилось!» — подчеркивает Кургинян, отмечая, что то же самое можно сказать и о Магомете. «Может быть, есть нечто большее, чем революция?»

И, наконец, уместен, по мнению политолога, вопрос о том, какую роль в Великой французской буржуазной революции сыграли просветители — Вольтер, Дени Дидро, Жан Лерон Д’Аламбер, Шарль де Монтескьё и другие — сплоченная группа интеллектуалов, которая развивала проект под названием Модерн, «аукнувшийся потом по всему миру».

«С этой точки зрения коммунистический проект безумно схож с христианским, исламским или любым другим проектом. У этого проекта есть имя — Маркс, у этого проекта есть группа, которая его формировала и продвигала, — Коминтерн и все прочие, у этого проекта есть мечта о полном будущем, об утопии», — заявил Кургинян. «И в этом смысле этот проект похож больше на христианский, магометанский или любой другой, чем на буржуазный проект».

Политолог также указал на необходимость в современных условиях искать пути синтеза подходов Маркса, Вебера и Тойнби, который вводил понятие о нарративе как о группе людей, отвечающих на вызов современности.

Напомним, цикл «Октябрьская революция: мифы и реальность», проводимый движением «Суть времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, — это научно-практические конференции, на которых представляются результаты исследований, проведенных с целью развенчания мифов, заслоняющих от нас подлинную картину событий столетней давности.

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Мероприятие в Брянске — шестое по счету, ему предшествовали конференции в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Томске. Авторы научных исследований призывают к открытому обсуждению событий того периода с точки зрения исторической фактологии. «Понимать, а не прославлять и не проклинать» призывает общество коллектив исследователей.