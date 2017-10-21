* ОУН — запрещённая в России организация

Киев, 21 октября, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Руководитель Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский задержан в Киеве после конфликта со стрельбой. Об этом сообщил начальник ГУ НП в г. Киеве Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».

Задержание

Инцидент произошел в субботу, 21 октября, в Святошинском районе столицы.

По его словам, командир батальона ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его оппонент после драки со стрельбой были доставлены в местную больницу.

«В Коханивского также есть повреждения, — отметил Крищенко. — Нужно проверить их степень».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины возникновения инцидента. По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт «личного характера».