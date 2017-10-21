«Манчестер Сити» в очередной раз крупно разгромил соперника
Лондон, 21 октября, 2017, 18:55 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Этихад» был разыгран матч 9-го тура АПЛ между командами «МС» и «Бернли». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «горожан».
На 30-й минуте Агуэро реализовал пенальти — 1:0.
На 73-й минуте аргентинский защитник Николас Отаменди удвоил преимущество в счете ударом головы после подачи Лероя Сане с углового — 2:0.
В следующей атаке Лерой Сане довел счет до разгромного, замкнув проникающую передачу Кевина Де Брёйне — 3:0.
Статистика матча («МС"/"Бернли»)
Удары 13/1
Удары в створ 10/0
Владение 78%/22%
Фолы 9/6
«МС» идет на первой строчке с 25-ю очками. «Бернли» остался на 8-й позиции с 13-ю очками.
Составы на матч:
«МС»: Мораес, Уокер, Стоунс, Делф, Отаменди, Де Брёйне, Агуэро, Фернандиньо, Сильва, Агуэро, Сане, Силва.
«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Корк, Брэди, Хендрик, Дефур, Арфилд, Вуд.
Главный арбитр матча: Роджер Ист.
Предупреждения: Тарковски — 29, Сане — 29, Фернандиньо — 44, Корк — 52, Барнес — 57.
Голы: Агуэро 30 (пен) — 1:0, Отаменди 73 — 2:0, Сане 75 — 3:0.