Лондон, 21 октября, 2017, 18:55 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Этихад» был разыгран матч 9-го тура АПЛ между командами «МС» и «Бернли». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «горожан».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 30-й минуте Агуэро реализовал пенальти — 1:0.

На 73-й минуте аргентинский защитник Николас Отаменди удвоил преимущество в счете ударом головы после подачи Лероя Сане с углового — 2:0.

В следующей атаке Лерой Сане довел счет до разгромного, замкнув проникающую передачу Кевина Де Брёйне — 3:0.

Статистика матча («МС"/"Бернли»)

Удары 13/1

Удары в створ 10/0

Владение 78%/22%

Фолы 9/6

«МС» идет на первой строчке с 25-ю очками. «Бернли» остался на 8-й позиции с 13-ю очками.

Составы на матч:

«МС»: Мораес, Уокер, Стоунс, Делф, Отаменди, Де Брёйне, Агуэро, Фернандиньо, Сильва, Агуэро, Сане, Силва.

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Корк, Брэди, Хендрик, Дефур, Арфилд, Вуд.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Предупреждения: Тарковски — 29, Сане — 29, Фернандиньо — 44, Корк — 52, Барнес — 57.

Голы: Агуэро 30 (пен) — 1:0, Отаменди 73 — 2:0, Сане 75 — 3:0.