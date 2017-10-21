Лондон, 21 октября, 2017, 18:54 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Либерти» был разыгран матч 9-го тура АПЛ между командами «Суонси» и «Лестер». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «лис».

Футбол

На 25-й минуте защитник Федерико Фернандес стал автором первого гола «Лестера» в ворота «Соунси» — 0:1.

В начале второго тайма форвард сборной Японии Синдзи Окадзаки удвоил преимущество в счете, замкнув навес Рияда Мареза — 0:2.

Через 7 минут Алфи Мосон сократил отставание в счете после ассиста Джордана Айю — 1:2.

Статистика матча («Суонси"/"Лестер»)

Удары 14/9

Удары в створ 4/8

Владение 58%/42%

Фолы 4/7

На данный момент «Лестер» поднялся на 13-ю строчку, набрав 9 очков. «Суонси» опустился на 15-ю позицию с 8-ю очками.

Составы на матч:

«Суонси»: Фабьянски, Мосон, Наутон, Ульссон, Фернандес, Бриттон, Кэролл, Санчес, Абрахам, Насинг, Айю.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магир, Фукс, Олбрайтон, Окадзакаи, Иборра, Ндиди, Марез, Варди.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Фукс — 16.

Голы: Фернандес (авг) 25 — 0:1, Окадзаки 49 — 0:2, Мосон 56 — 1:2.