Лондон, 21 октября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Стадион Джона Смита» был разыгран матч 9-го тура АПЛ между командами «Хаддерсфилд» и «МЮ». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 28-й минуте Аарон Муй открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:0.

Через 5 минут Лоран Депуатр удвоил преимущество в счете после заброса Йонаса Лессля — 2:0.

На 78-й минуте Маркус Рашфорд сократил отставание в счете после прострела Ромел Лукаку — 2:1.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"МЮ»)

Удары 4/9

Удары в створ 4/3

Владение 22%/78%

Фолы 10/11

На данный момент «МЮ» идет на 2-м месте с 20-ю очками. «Хаддерсфилд» поднялся на 10-ю позицию, набрав 12 очков.

Составы на матч:

«Хаддерсфилд»: Лессль, Смитт, Леве, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Качунга, Муй, Вилльямс, Инс, Депуатр.

«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Мата, Марсьяль, Лингард, Эррера, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Ли Мэйсон.

Предупреждения: Смит — 8, Марсьяль — 8, Шиндлер — 9, Янг — 60, Муй — 66, Вилльямс — 79.

Голы: Муй 28 — 1:0, Депуатр 33 — 2:0, Рашфорд 87 — 2:1.