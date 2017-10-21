«МЮ» потерпел первое поражение в сезоне АПЛ
Лондон, 21 октября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Стадион Джона Смита» был разыгран матч 9-го тура АПЛ между командами «Хаддерсфилд» и «МЮ». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 28-й минуте Аарон Муй открыл счет, добив мяч в пустые ворота после рикошета от вратаря — 1:0.
Через 5 минут Лоран Депуатр удвоил преимущество в счете после заброса Йонаса Лессля — 2:0.
На 78-й минуте Маркус Рашфорд сократил отставание в счете после прострела Ромел Лукаку — 2:1.
Статистика матча («Хаддерсфилд"/"МЮ»)
Удары 4/9
Удары в створ 4/3
Владение 22%/78%
Фолы 10/11
На данный момент «МЮ» идет на 2-м месте с 20-ю очками. «Хаддерсфилд» поднялся на 10-ю позицию, набрав 12 очков.
Составы на матч:
«Хаддерсфилд»: Лессль, Смитт, Леве, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Качунга, Муй, Вилльямс, Инс, Депуатр.
«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Мата, Марсьяль, Лингард, Эррера, Матич, Лукаку.
Главный арбитр матча: Ли Мэйсон.
Предупреждения: Смит — 8, Марсьяль — 8, Шиндлер — 9, Янг — 60, Муй — 66, Вилльямс — 79.
Голы: Муй 28 — 1:0, Депуатр 33 — 2:0, Рашфорд 87 — 2:1.