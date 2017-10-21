Хабаровск, 21 октября, 2017, 18:50 — ИА Регнум. Футболисты «Уфы» на выезде сыграли вничью с командой «СКА-Хабаровск» в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая на стадионе им. Ленина в Хабаровске, завершилась со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Героем встречи в составе гостей стал Вячеслав Кротов, оформивший дубль. У хозяев поля голевыми действиями отметились Александр Димидко и Денис Дедечко.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «СКА-Хабаровск» пока занимает пятнадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Клуб «Уфа», набравший 18 баллов, находится на восьмой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 14-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Уфа» (Уфа) — 2:2.

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