Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Страшнее ядерной бомбы для человечества может стать способность изменять генетический код человека. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

U.S. Department of Energy Human Genome Program Генетический код

«Уже можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками», — говорит Путин, слова которого обнародованы на сайте Кремля.

По его словам, с помощью изменения генетического кода можно будет в прямом смысле создавать гениальных музыкантов и математиков, или же военных, которые не будут знать страха, сожаления и боли.

«Вы понимаете, человечество может вступить и, скорее всего, вступит в ближайшее время в очень сложный и очень ответственный период своего развития и существования, — говорит российский лидер. — И то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал в Москве 14 октября, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15−22 октября в Олимпийском парке Сочи.

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