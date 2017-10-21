«Айнтрахт» вырвал ничью в матче с «Боруссией Д»
Берлин, 21 октября, 2017, 18:24 — ИА Регнум. 21 октября на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 9-го тура Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «Боруссия Д». Матч завершился со счетом 2:2.
На 19-й минуте матча турецкий хавбэк Нури Шахин открыл счет, замкнув прострел Марка Бартры — 0:1.
В начале второго тайма немецкий вингер Максимиллиан Филипп удвоил преимущество в счете, после великолепного короткого паса Марио Гетце — 0:2.
Через 7 минут Себастьен Аллер реализовал пенальти и сократил отставание в счете — 1:2.
В следующей атаке Мариус Вульф сравнял счет после выноса Гачиновича от ворот — 2:2.
Статистика матча («Айнтрахт"/"Боруссия Д»)
Удары 10/12
Удары в створ 7/8
Владение 47%/53%
Фолы 15/11
На данный момент «Боруссия Д» идет на 1-м месте с 20-ю очками. «Айнтрахт» поднялся на 6-ю позицию, набрав 14 очков.
Составы на матч:
«Айнтрахт»: Градецки, Эбрахам, Хасебе, Русс, Гачинович, Боатенг, Виллемс, Чэндлер, Ребич, Аллер, Вульф.
«Боруссия Д»: Бюрки, Суботич, Бартра, Толян, Вайгль, Шахин, Кастро, Обамеянг, Филипп, Гетце, Пулишич.
Главный арбитр матча: Роберт Хартманн.
Предупреждения: Гачинович — 41, Вайгль — 45, Бюрки — 64, Бартра — 90.
Голы: Шахин 19 — 0:1, Филипп 57 — 0:2, Аллер 64 (пен) — 1:2, Вульф 68 — 2:2.