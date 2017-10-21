Тбилиси, 21 октября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Представители неправительственной организации «Transparency International — Грузия» в процессе наблюдения за выборами в органы местного самоуправления выявили тенденцию непрямого давления на избирателей. Об этом члены НПО заявили на очередном информационном брифинге 21 октября.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Грузинский флаг

По их информации, проблемная новая тенденция фиксируется во всех избирательных округах Тбилиси и заключается в том, что представители отдельных партий стоят над головой у членов участковых избирательных комиссий и записывают порядковые номера пришедших на выборы избирателей.

Особенную активность проявляют члены «Грузинской мечты» и «Левого альянса». Наблюдатели предполагают, что по порядковому номеру из списка избирателей та или иная партия может свободно установить и другие персональные данные граждан — имя, фамилию, дату рождения, адрес места жительства, а затем использовать их для давления на избирателей.

НПО призвала ЦИК Грузии принять меры по пресечению подобных фактов. В ответ на эти обвинения спикер ЦИК заявила, что ничего нарушающего закон в действиях представителей партий на избирательных участках нет.

«Имя, фамилия, номер регистрации в списке избирателей относятся к публичной информации и не представляют собой персональных данных. Соответственно, лицам, которые имеют право наблюдения за выборами, не запрещено на любом этапе процесса голосования перепроверять публичную информацию об избирателях», — заявила представитель комиссии.

Такие объяснения для наблюдателей от НПО «Transparency International — Грузия» оказались недостаточными и неубедительными, и они по каждому факту записи данных избирателей на том или ином участке написали соответствующую жалобу.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Население страны должно выбрать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). С этой целью избиратели должны подчеркнуть желанных кандидатов в трех бюллетенях. Один бюллетень предназначен для выборов мэра, второй — для выборов членов сакребуло в пропорциональном порядке, третий — для выборов мажоритарных депутатов местного собрания.