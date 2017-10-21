Луганск, 21 октября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Луганской Народной Республики (ЛНР) Заур Исмаилов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает в субботу, 21 октября, «ЛуганскИнформЦентр».

Gplnr.su Заур Исмаилов

Постановление об освобождении от должности Исмаилова приняли депутаты Народного Совета, участвовавшие в расширенном заседании парламентского комитета.

«Народный Совет ЛНР на пленарном заседании рассмотрел и принял постановление об освобождении от должности Исмаилова и заместителя генпрокурора Григория Цевенко», — передает вещатель.

Исполняющим обязанности генпрокурора ЛНР назначен Виталий Подобрый, ранее занимавший должность замглавы МВД республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.