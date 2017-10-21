Тбилиси, 21 октября, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Кандидат в мажоритарные депутаты собрания Тетрицкаройского муниципалитета Грузии от «Единого национального движения», который передвигался по городу на автомобиле BMW, устроил аварию. По информации МВД Грузии, инцидент произошел около 13:00 часов 21 октября, на улице Чавчавадзе в Тетрицкаро, около избирательного участка.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР Опасная езда

Автомобиль кандидата от ЕНД, личность которого министерство не называет, врезался в автомобиль, на котором передвигались сотрудники генеральной инспекции МВД.

«Нарушитель, вина которого была установлена в результате проведенных на месте следственных действий опроса очевидцев, оштрафован на основании статьи 125-ой, часть 10-я Кодекса Административных правонарушений Грузии», — заявляют в МВД.

Что касается автомобиля генинспекции, он находится на избирательном участке с целью контроля действий полицейских сил, чтобы предотвратить любые нарушения с их стороны, пояснили в министерстве.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Население страны должно выбрать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). С этой целью избиратели должны подчеркнуть желанных кандидатов в трех бюллетенях. Один бюллетень предназначен для выборов мэра, второй — для выборов членов сакребуло в пропорциональном порядке, третий — для выборов мажоритарных депутатов местного собрания.