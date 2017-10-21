Киев, 21 октября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. 27 октября в Киев прибудет специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом LIGA.net сказал источник в министерстве иностранных дел Украины.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

«Эта встреча не планировалась, — сказал источник. — Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине».

Ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в эфире национального телеканала РТС сообщил, что 7 октября в Белграде встретились помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель Госдепа США по украинским вопросам Курт Волкер.

По его словам, представители РФ и США обсуждали вооруженный конфликт на востоке Украины.

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