Брянск, 21 октября, 2017, 17:26 — ИА Регнум. Существующие представления о финансировании Великой Октябрьской социалистической революции со стороны финансовых кругов Запада, является мифом и основан на подложных материалах лиц, преследовавших собственные цели. К такому выводу пришел исследователь Михаил Демин, представивший результаты своей работы на проходящей 21 октября в Брянске исторической конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Авдеев ИА Красная Весна Выступление Михаила Дёмина

Автор доклада определил две группы источников, из которых сторонники этой песевдоисторической версии черпают сведения в поддержку своих убеждений. К первой группе Демин отнес тех, кто начал заниматься продвижением мифа сразу после революции. К ним относятся Василий Шульгин, Александр Нечволодов, Борис Бразоль и многие другие.

Особое внимание автор уделил русскому офицеру Борису Бразолю, который работал в США с 1916 года в англо-российской комиссии по военным закупкам и после революции решил остаться в США и впоследствии был взята на службу в Военно-торговую палату США. Бразоль в ноябре 1918 года направил в Госдепартамент доклад под заголовком «Большевизм и иудаизм». В нем, среди прочего, указывалось, что свержением монархии в России стояла «группа евреев» во главе с банкиром Яковом Шиффом.

Тем не менее, отмечает автор, при детальном рассмотрении биографии предполагаемого «спонсора» революций в России выясняется, что Шифф был враждебно настроен большевикам. Более того, после Октября были зафиксированы факты переговоров банкира с представителями белых. Впоследствии Шифф пошел на финансовое сотрудничество с «эмиссаром Колчака» Аркадием Саком.

Во второй группе можно назвать тех, кто продвигал миф «о еврейском заговоре» уже во время холодной войны. В частности, в трудах современных разработчиков этого мифа можно встретить упоминание работы американского экономиста Энтони Саттона «Уолл-стрит и большевистская революция», написанную в 1974 году.

Рассматривая книгу Саттона, исследователь обращает внимание на то, что она, во-первых, писалась в разгар холодной войны, а для автора Советский Союз — это враг, с которым США ведут ожесточенную борьбу, во-вторых, базируется на суждениях третьих лиц: дипломатов, чиновников, бизнесменов, публицистов, — российские и советские документы в работе отсутствуют.

«По сути, большевики и их стратегия для автора глубоко вторичны, поэтому он их толком и не рассматривает», — подчеркнул исследователь.

Напротив, исследователь приводит высказывание американского историка Ричарда Спенса, автора книги «Уолл-стрит и Русская революция 1905—1925». В ней Спенс также исследовал связи между США и СССР, но охватывал более протяженный временной интервал и подробнее описывал «русскую части уравнения».

«Никогда не было «великого объединенного Уолл-стрит-заговора», целью которого было экономическое доминирование над Россией», — делает вывод Спенс в своей работе.

В заключение автор подчеркивает, что Советского Союза не существует уже 26 лет, но разрушившие его мифы продолжают терзать российское общественное сознание. Не пытаются ли те, кто продвигает эти мифы сегодня, применить те же средства в новых условиях, задается вопросом исследователь.

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Напомним, цикл конференций «Октябрьская революция: мифы и реальность», проводимый движением «Суть времени» в честь 100-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции, это научно-практическое событие, на которым представляются результаты исследований, проведенных с целью развенчания мифов, заслоняющих от нас подлинную картину событий столетней давности.

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Мероприятие в Брянске — шестое по счету, ему предшествовали конференции в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Томске.

Авторы научных исследований призывают к открытому обсуждению событий того периода с точки зрения исторической фактологии. «Понимать, а не прославлять и не проклинать» призывает общество коллектив исследователей.

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