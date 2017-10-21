Санкт-Петербург, 21 октября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» на выезде не смогли переиграть «Тосно» из Ленинградской области в матче четырнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 21 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Счет в матче на 17-й минуте открыл нападающий хозяев поля Евгений Марков, а на 56-й минуте второго тайма игрок гостей Сверрир Ингасон сравнял счет.

После четырнадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Клуб «Тосно», набравший 14 баллов, находится на тринадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 14-й тур

«Тосно» (Тосно) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1.

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