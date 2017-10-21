Минск, 21 октября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В Минске прошла несанкционированная акция протеста оппозиции под названием «Марш рассерженных белорусов 2.0». Об этом сегодня, 21 октября, сообщают белорусские СМИ.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Белорусский флаг

Организатором акции выступили Белорусский национальный конгресс. ЕГо лидеры призвала граждан собраться на Октябрьской площади, чтобы выразить недовольство ростом цен, добиться окончательной отмены декрета «О тунеядцах» и выступить против произвола в армии.

Незаконная акция оказалась крайне малочисленной — на площади собрались всего несколько десятков человек, которые держат в руках растяжки с лозунгами «Хватит грабить народ!», «Свободу политическим заключенным!» и скандируют «Да здравствует Белоруссия!».

О задержаниях участников незаконной акции пока не сообщалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый подобный «Марш рассерженных белорусов» прошел в феврале 2017 года. В основном его участники выступали за отмену ненавистного оппозиции «декрета о тунеядцах», который действует в республике с 2015 года.

Речь идёт о декрете №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который был подписан президентом Белоруссии Александром Лукашенко 2 апреля 2015 года и введён в действие «задним числом» — с 1 января 2015 года.

Документ, прорабатывавшийся несколько лет с участием различных министерств, предусматривает взимание специального сбора с безработных и иностранцев.