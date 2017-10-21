Великий Новгород, 21 октября, 2017, 16:17 — ИА Регнум. В Новгородской области зафиксировано 185 заболевших пневмонией, в областных больницах — инфекционной и детской — на лечении остаётся 101 ребенок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 октября, в пресс-центре правительства региона.

U.S. Air Force В больнице

«Тяжёлых случаев заболевания нет. Медицинские учреждения работают в штатном режиме, коечной мощности достаточно для размещения всех обратившихся за помощью. Необходимые меры на уровне систем здравоохранения и образования для предупреждения новых случаев заболевания приняты в полном объеме», — заявила руководитель департамента здравоохранения Новгородской области Галина Михайлова.

Власти отмечают, что ситуация остаётся стабильной. Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ в осенне-зимний период в Новгородской области — явление традиционное.

«Этой осенью медицинский персонал детских поликлиник уже с середины сентября работает на приёмах и на вызовах с повышенной нагрузкой. Превышения эпидемического порога не отмечено», — заявили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 21 октября школы Великого Новгорода ушли на досрочные каникулы. Введение дополнительных ограничительных мер рекомендовано региональным управлением Роспотребнадзора для предупреждения роста заболеваемости. Образовательный процесс приостановлен на 10 календарных дней. Как сообщили в мэрии, в общеобразовательных учреждениях отменены массовые культурные и спортивные мероприятия.