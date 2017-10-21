Москва, 21 октября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Первый снег выпал в нескольких районах Москвы, в ближайшие сутки в ночное время ожидается похолодание до — 3 градусов, передает 21 октября Гидрометцетр России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первый снег

Фотографиями с окутанными снегом городскими пейзажами поделились пользователи социальных сетей. Снег выпал в субботу в районе Бибирево, в Восточном округе Москвы, а также в Дмитровском и Можайском районах Московской области.

Москвичи поздравляют друг друга с белым покровом на деревьях и домах. Правда, недовольство погодой проявляют автомобилисты, потому что сырая холодная погода влияет на дорожное движение.

По данным метеослужбы, такая погода продлится до вторника, 24 октября. Затем, на один день, ожидается потепление и после этого в Москву вновь придут холода.

Тем временем корреспондент ИА REGNUM сообщает, что в центре Москвы снега нет.