Мадрид, 21 октября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Совет министров Испании принял решение ввести в действие 155-ю статью Конституции Испанского королевства, которая позволяет центральным властям ограничить самоуправление Каталонии. Такое заявление сделал сегодня, 21 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства по вопросу независимости Каталонии.

Contando Estrelas Гражданская гвардия Испании

«Правительство вынуждено было применить статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было», — сказал Рахой.

При этом глава испанского правительства подчеркнул, что введение в действие 155-й статьи Конституции Испании не означает приостановку автономии и самоуправления Каталонии.

«Отстраняют от власти людей, которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и Статута Каталонии», — пояснил Рахой.

Это означает, что правительство Рахоя пытается отстранить от своих должностей председателя, вице-председателя и советников каталонского Женералитата. Чтобы это решение правительства вступило в силу, его должен одобрить сенат.

Также Рахой обознаил основные цели Мадрида в решении каталонского кризиса. Таких целей оказалось четыре: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации, восстановить экономику и провести выборы.

По словам Рахоя, как только ситуация в Каталонии станет «нормальной», там будут проведены местные выборы.

«Срок — шесть месяцев, это максимум», — заверил Рахой.

Теперь правительственную инициативу должен утвердить сенат Испании и тогда она вступит в силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Каталонии 1 октября провели референдум по вопросу независимости региона. В голосовании приняли участие 43% граждан, обладающих правом голоса в Каталонии, из них 90% высказались за независимость. Стоит отметить, что референдум проходил под жестким прессингом со стороны испанской национальной полиции и гражданской гвардии. Испанские силовики использовали против сторонников независимости слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства.

После объявления результатов референдума 10 октября, глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии. Однако он тут же предложил законодательному собранию приостановить её действие, чтобы была возможность вступить в переговоры с Мадридом по реализации волеизъявления каталонцев.

Но Мадрид потребовал от Пучдемона внятного ответа на вопрос: была ли провозглашена независимость Каталонии или нет?

Пучдемон его так и не дал — в его письме снова говорилось о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.

Как каталонские лидеры ответят на решение испанского правительства, пока не ясно.