Рахой: Через шесть месяцев мы сделаем Каталонию снова «нормальной»
Мадрид, 21 октября, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Совет министров Испании принял решение ввести в действие 155-ю статью Конституции Испанского королевства, которая позволяет центральным властям ограничить самоуправление Каталонии. Такое заявление сделал сегодня, 21 октября, премьер-министр Испании Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства по вопросу независимости Каталонии.
«Правительство вынуждено было применить статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было», — сказал Рахой.
При этом глава испанского правительства подчеркнул, что введение в действие 155-й статьи Конституции Испании не означает приостановку автономии и самоуправления Каталонии.
«Отстраняют от власти людей, которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и Статута Каталонии», — пояснил Рахой.
Это означает, что правительство Рахоя пытается отстранить от своих должностей председателя, вице-председателя и советников каталонского Женералитата. Чтобы это решение правительства вступило в силу, его должен одобрить сенат.
Также Рахой обознаил основные цели Мадрида в решении каталонского кризиса. Таких целей оказалось четыре: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации, восстановить экономику и провести выборы.
По словам Рахоя, как только ситуация в Каталонии станет «нормальной», там будут проведены местные выборы.
«Срок — шесть месяцев, это максимум», — заверил Рахой.
Теперь правительственную инициативу должен утвердить сенат Испании и тогда она вступит в силу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Каталонии 1 октября провели референдум по вопросу независимости региона. В голосовании приняли участие 43% граждан, обладающих правом голоса в Каталонии, из них 90% высказались за независимость. Стоит отметить, что референдум проходил под жестким прессингом со стороны испанской национальной полиции и гражданской гвардии. Испанские силовики использовали против сторонников независимости слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и другие спецсредства.
После объявления результатов референдума 10 октября, глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии. Однако он тут же предложил законодательному собранию приостановить её действие, чтобы была возможность вступить в переговоры с Мадридом по реализации волеизъявления каталонцев.
Но Мадрид потребовал от Пучдемона внятного ответа на вопрос: была ли провозглашена независимость Каталонии или нет?
Пучдемон его так и не дал — в его письме снова говорилось о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.
Как каталонские лидеры ответят на решение испанского правительства, пока не ясно.