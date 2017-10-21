Санкт-Петербург, 21 октября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали руководителя межрегиональной общественной организации Российского союза молодежи (РСМ) в Петербурге и Ленобласти Дмитрия Лядова и финансового директора организации Марину Дементьеву. Об этом сообщают 21 октября петербургская полиция и СМИ.

Ruy.ru Дмитрий Лядов

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

По данным следствия, в 2016 году руководители общественной организации заключили госконтракт на предоставление субсидии в размере свыше 545 тысяч рублей.

«Установлено, что сотрудники указанной негосударственной организации предоставили заведомо подложные документы, обосновывающие предоставление субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на реализацию проекта», — заявили в пресс-службе регионального Главка полиции.

Кроме того, как выяснило следствие, был заключен госконтракт на предоставление гранта в размере 478 тысяч рублей.

«Заявленные в контракте обязательства коммерческой организацией исполнены не были, однако указанная фирма предоставила заведомо подложные документы для перечисления на свой расчетный счет денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга», — добавили в полиции.

Были возбуждены уголовные дела, а 20 октября сотрудники «экономической» полиции Санкт-Петербурга задержали 36-летнего руководителя и 46-летнюю сотрудницу общественной организации. Они останутся под стражей до избрания меры пресечения судом.

По данным СМИ, госконтракты заключались с комитетом по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. Сотрудники этого комитета выявили подозрительные документы и обратились в полицию.

«Российский союз молодежи» (РСМ) — одно из самых массовых молодежных объединений России. Региональные организации и представительства ЦК РСМ работают в 77 субъектах РФ. Организации РСМ создаются в вузах, училищах, лицеях, школах, на предприятиях. В состав РСМ входят Ассоциация студентов и студенческих объединений (АСО России) и Ассоциация учащейся молодежи РСМ «Содружество» (АУМ).

Структура РСМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области создана 28 ноября 1996 года и является территориальной организацией РСМ.