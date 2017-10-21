Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Дискуссионная программа XIX Международного фестиваля молодежи и студентов в Главном медиацентре пользуется огромной популярностью. Ежедневно ее посещают от 8 до 10 тысяч человек, хотя изначально организаторы рассчитывали всего на 6 500 человек в день.

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«С 15 по 19 октября Главный медиацентр посетило почти 50 000 человек. В среднем ежедневно в дискуссионной программе принимают участие от 8 до 10 тысяч. При этом изначально мы исходили из цифры в 6 500 человек в день. Интерес к научной программе стабильно высок на протяжении всех дней фестиваля вне зависимости от погодных условий, которые в эти дни в Сочи были разными», — сказал руководитель пресс-службы ВФМС Антон Пашков.

Напомним, как ранее сообщало ИА РЕ, на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи проходит с 14 по 22 октября. На него съехались около 25 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 188 стран мира.

16 октября встретился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, принявший участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».

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Кроме того, в дискуссионной программе ВФМС приняли участие глава ЦИК РФ Элла Памфилова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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С участниками фестиваля также встретились министр энергетики РФ Александр Новак и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров:

Читайте подробнее: Глава Минэнерго РФ пообещал помочь с реализацией идей участникам ВФМС-2017; Как 4D-печать изменит промышленное производство? В рамках образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов перед участниками ВФМС выступили космолог Джордж Фицджеральд Смут, архитектор Фабио Новембре и дизайнер Танос Закопулос, а также известные представители новых медиа из России.

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