Бостон, США, 21 октября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. В начальной школе американского города Бриджуотер, штат Массачусетс, учитель решил показать детям жизнь и быт американских пилигримов 17 века с помощью поводка. Во время урока на темнокожую девочку одели ошейник, а затем выложили «отчет» в сеть, передает 19 октября CBS Boston.

Scott Brundage Дети на поводке

Увидев фото в интернете, родители буквально пришли в ужас, потому что выяснилось, что темнокожую девочку на поводке держат два белых ребенка.

«Если вы посмотрите на это фото вне контекста, то о чем подумаете в первую очередь? Это именно то, что вам показалось», — сообщил один из родителей, пожелавший остаться неизвестным.

Ремни, которые опутывают девочку, — это так называемые направляющие струны, которые использовались в 17 веке для того, чтобы дети не отбегали далеко и обучались ходить. Извиняться за инцидент пришлось всем: школе, чиновникам и организаторам урока. Выяснилось, что программа урока используется во многих начальных классах.

Ранее в одной из ирландских школ камеры видеонаблюдения зафиксировали привидение. Руководство школы не нашло объяснение происходящему и обратилось за объяснением к школьникам или работникам заведения.