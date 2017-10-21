Омск, 21 октября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Новость о том, что телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении участвовать в президентской гонке, поколебала информационное пространство в октябре 2017 года. Нашлись и ярые противники её выдвижения, и сторонники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Например, партия с редким названием «Достоинство» 20 октября заявила об открытой поддержке кандидатуры Ксении Собчак.

«Я глубоко убеждён, что это только ваше решение. Решение искреннее и, скорее всего, давно вынашиваемое, в основе которого лежат глубоко личностные мотивы и амбиции. Проще говоря — вы дочь своего отца. Вы шли к этому, и рано или поздно вы бы сделали это», — говорится в открытом письме за подписью мало кому известного лидера партии «Достоинство» Станислава Бычинского.

При этом Бычинский предложил Собчак не выступать кандидатом «Против всех», а стать «голосом» партии «Достоинство».

"Помогите нам, станьте нашим голосом, нашим кандидатом на этих выборах, а не кандидатом «Против всех». И вас поддержит огромное количество людей, причём поддержит осознанно, голосуя за вас, а не против кого-то. Со своей стороны, в этом случае я заявляю о своей полной и безоговорочной поддержке вашей кандидатуры. Мы готовы оказать вам любую необходимую и посильную помощь в сборе подписей, агитации, сборе средств и так далее», — говорит Бычинский, добавляя, что партия также будет готова поддержать Собчак, если она пойдёт на выборы в качестве самовыдвиженца.

Однако омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков, являющийся членом федерального совета партии «Достоинство», считает, что кандидатура Собчак для участия в президентских выборах неприемлема.

«Дочь бывшего начальника Путина (Анатолия Собчака — прим. ИА REGNUM ) будет конкурировать с ним? Да, она либерал, как и я, но для меня кандидатура Собчак неприемлема. Мы все хотим, чтобы выборы были честными. Значит, к выборам надо относиться серьёзно. Я не считаю Ксению Собчак серьёзным конкурентом и не пойду на сделку с совестью», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В свою очередь, Бычинский, комментируя заявления Кондакова, отметил, что «каждый имеет право на своё личное мнение».

«Решение для многих противоречивое, но оно принято большинством голосов. Потом ведь, речь не идёт о том, что оно уже кем-то реализуется. И Ксения Анатольевна пока никак не отреагировала на наше письмо», — сказал он.

Читайте также: Кандидат «против всех» и ЕГЭ для губернаторов: Итоги недели

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак 18 октября заявила о том, что намерена баллотироваться на пост президента России. Она пояснила, что хочет заменить своей фамилией в избирательном бюллетене отсутствующую графу «Против всех».

Читайте также: Песков: Говорить о Собчак как сопернице Путина рано

В то же время 20 октября в интервью британскому изданию The Guardian Собчак выразила мнение, что у нее мало шансов одержать победу на выборах президента России, которые состоятся в 2018 году. Телеведущая подчеркнула, что отдаёт себе отчёт в том, что у неё «нет политического веса».

Читайте также: Собчак: «У меня нет политического веса»