Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Более 120 заявок поступило на конкурс «Лидеры России» за две недели. Об этом заявил в субботу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Premier.gov.ru Сергей Кириенко

«Было прямое поручение президента руководству администрации оказать содействие проектам, которые дают возможности для самореализации молодежи. Начинали всего с четырех проектов: «Лидеры России», который объявлен почти две недели назад — это больше 120 тыс. на сегодняшний день», — сказал Сергей Кириенко.

По его словам, в первую ночь после объявления конкурса поступило более 18 тыс. проектов. «Будет всего сто победителей, это говорит о том, что у нас 1,2 тыс. человек на место победителей», — добавил Сергей Кириенко.

«Пусть после этого мне кто-нибудь расскажет, что у нас молодежь не инициативная, что она ленивая и что ей ничего не надо. Полное вранье, на мой взгляд, и фестиваль это подтверждает», подчеркнул он.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ подчеркнул, что конкурс «Лидеры России» является первым из десяти проектов, которые уже запущены в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Помимо «Лидеров России», это проекты: «Благодарю», «Российское движение школьников», «Конкурс молодежных проектов», «Мой первый бизнес — проект», «Бизнес — навигатор МСП», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», «Хочу делать добро», «Я — профессионал», WorldSkills.

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Вся информация о проектах доступна на платформе странавозможностей.рф

Странавозможностей.рф Россия — страна возможностей

Рассказывая об основных из десяти проектов, Сергей Кириенко подчеркнул, что это платформа являются «абсолютно открытой», и к ней «каждый день присоединяются новые проекты».

Проект «Управляй», запущенный в рамках платформы «Россия — страна возможностей», называется и нацелен на студентов, «у которых нет управленческого стажа». При этом он напомнил, что первый проект — «Лидеры России» — направлен «на молодых, но состоявшихся управленцев».

Третий проект — это грантовый конкурс молодежных инициатив, уточнил он.

«Мы понимали, что не все настроены идти в бизнес, кто-то настроен на социальное служение, кто связывает свою жизнь с волонтерскими проектами, и это не менее почетно, чем государственное управление», — отметил Сергей Кириенко.

По его словам, четвертым из основных проектом является «Российское движение школьников: территория самоуправления». «Надо талантливых ребят поддерживать, помогать им самореализовываться не только со студенческой скамьи, но надо начинать со школьников», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Лидеры России», стартовавший 11 октября, призван поддержать наиболее перспективных управленцев. Принять участие в проекте может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет.

Финалисты получат гранты на профессиональное обучение, а победители смогут в течение года консультироваться у топ-менеджеров крупнейших компаний и опытных государственных деятелей. Конкурс проводится администрацией президента совместно с Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).

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