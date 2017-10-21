* УПА — запрещённая в России организация

Киев, 21 октября, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Выставка с фотографиями Украинской повстанческой армии (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и солдатами ВСУ в Донбассе пройдет 23 октября в Киеве, сообщается на странице организаторов выставки в соцсети Facebook.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Согласно сообщению, организаторы выставки намерены провести параллель между современными военными действиями украинской армии в Донбассе и действиями бандеровских карателей из УПА (организация, деятельность запрещена в РФ) во времена Великой Отечественной войны.

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Организаторы выставки относятся крайне комплиментарно к карателям, устроившим Волынскую резню 1943−1944 годов, когда от их рук погибли десятки тысяч поляков. По мнению создателей выставки, и садисты из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и солдаты украинской армии, убивающие своих соотечественников в Донбассе, воюют «против российского империализма». А саму выставку организаторы приурочили к 75-й годовщине создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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«Выставка призвана показать преемственность борьбы украинцев от времен бойцов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до современного вооруженного противостояния на Востоке Украины против российского империализма», — заявляют организаторы выставки.

Напомним, в ядре бандеровской идеологии находится лютая ненависть к русским, которых Степан Бандера считал «недочеловеками» и которых, по его мнению, надо уничтожать. Впрочем, бандеровцы не ограничивались русскими — каратели вырезали всех, кто, по их мнению, угрожал «украинской нации»: русских, поляков, евреев, цыган.