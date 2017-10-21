Лондон, 21 октября, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Плохая экология приводит к преждевременной смерти большего числа людей, чем СПИД, малярия и туберкулёз вместе взятые, или в 15 раз больше, чем от войн и других форм насилия. К такому выводу пришла группа учёных из ряда неправительственных организаций в ходе своего многолетнего исследования, результаты которого опубликованы 19 октября в журнале The Lancet.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По данным этих учёных, вызванные загрязнением окружающей среды заболевания в 2015 году стали причиной преждевременной смерти 9 млн человек — это почти 16% от общего числа умерших.

Дело в том, что воздушная интоксикация провоцирует развитие ряда опаснейших заболеваний, в частности, рака, сердечной недостаточности, хронических бронхолегочных обструктивных болезеней.

Также растёт уровень загрязнения вод. Из-за грязной воды в мире преждевременно умирает порядка 1,3 млн человек в год и эта цифра растёт. Еще около 800 тысяч смертей ежегодно связывают с непригодными для здоровья антисанитарными условиями труда.

При этом 90% всех случаев смерти, связанных с токсическим воздействием загрязненной среды приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода.