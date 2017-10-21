Киев, 21 октября, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Мужчину с оружием задержали 21 октября на входе в палаточный городок митингующих в Киеве, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

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Согласно сообщению, мужчина 1993 года рождения намеревался пройти в палаточный городок протестующих у здания Верховной рады, однако его задержали на входе. Мужчина оказался жителем Одесской области и имел с собой винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож. Объяснить свои действия задержанный отказался.

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По словам депутата Верховной рады Егора Соболева, мужчину задержали сами протестующие, которые потом и вызвали полицию. Соболев отметил, что мужчина был в камуфляжной форме и нес с собой муляж снайперской винтовки, пистолет, рацию, два телефона и большую сумму денег.

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«Классическая провокация», — считает депутат.

Напомним, митинг в Киеве у здания парламента начался 17 октября. Протестующие разбили палаточный городок и не намерены покидать площадь до тех пор, пока Верховная рада не проголосует за отмену депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение прозрачной системы выборов.