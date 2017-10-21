Москва, 21 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Освобождение сирийского города Ракка от террористов «Исламского Государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является шагом вперед, заявил 21 октября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Zeledi Эль-Ракка

«Мы приветствуем любой успех в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ), в этом плане, конечно, достигнутое в Ракке является шагом вперед», — цитирует РИА Новости представителя дипведомства.

Он пояснил, что российская сторона обратила внимание на гуманитарные последствия проведенной там операции.

«Исходим из того, что для уменьшения нежелательных последствий такого рода действий важно полноформатное и плотное взаимодействие на контртеррористическом треке», — сказал Рябков.

Напомним, 20 октября представители западной коалиции во главе с США подтвердили освобождение Ракки от террористов и поздравили Сирийские демократические силы (СДС) с завершением операции. Официальные комментарии от Дамаска пока не поступали.