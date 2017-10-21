Тбилиси, 21 октября, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили проголосовал на выборах в органы местного самоуправления в Тбилиси, после чего заявил, что он отдал свой голос за «лучший Тбилиси».

Mohammad Hassanzadeh Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

Премьер пришел на 4-й избирательный участок Сабурталинского избирательного округа вместе с женой и детьми, а в избирательную кабину зашел вместе с сыном.

«Я проголосовал за Тбилиси, в котором каждому будет приятно жить. За город, где будет упорядочен городской транспорт, где будут созданы зеленые зоны, чтобы наши граждане могли свободно дышать. Где будет упорядочена система образования и будет очень высокая экономическая динамика. Где предприниматели будут с радостью заниматься бизнесом и где жизнь будет бить ключом», — заявил Квирикашвили, выйдя из здания избирательного участка.

Отметим, что аналогичные обещания создать лучший Тбилиси, в котором жить будет радостно и дышать легко, столичные жители слышат перед каждыми местными выборами. По мнению избирателей, большинство обещаний к следующим выборам так и остаются невоплощенными.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Население страны должно выбрать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). С этой целью избиратели должны подчеркнуть желанных кандидатов в трех бюллетенях. Один бюллетень предназначен для выборов мэра, второй — для выборов членов сакребуло в пропорциональном порядке, третий — для выборов мажоритарных депутатов местного собрания.