Тбилиси, 21 октября, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уже сделал свой выбор, проголосовав на шестом избирательном участке Мтацминдского избирательного округа в 09:00 по местному времени. После голосования президент обратился к находившимся у участка избирателям и призвал их к большей активности.

Michał Józefaciuk Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

«Сегодня важный день и решается судьба очень многих вопросов. Выборы в органы местного самоуправления должны решить наши каждодневные проблемы и нужды. Сегодня мы делаем выбор за лучшее и более вовлеченное самоуправление, где у народа будет больше голоса, где местные власти будут слушать своих граждан», — заявил президент.

Тех мэров и управляющих, которые будут избраны сегодня, Георгий Маргвелашвили призвал прежде всего стать на службу обществу и внимать нуждам и проблемам населения.

Президент в общем рассказал и о том, как он проголосовал. По его словам, в трех бюллетенях он подчеркнул представителей трех разных избирательных субъектов.

Напомним, что 21 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Население страны должно выбрать 64 мэров и 2058 членов 64 местных собраний (сакребуло). С этой целью избиратели должны подчеркнуть желанных кандидатов в трех бюллетенях. Один бюллетень предназначен для выборов мэра, второй — для выборов членов сакребуло в пропорциональном порядке, третий — для выборов мажоритарных депутатов местного собрания.