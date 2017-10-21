Варшава, 21 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Закон о запрете пропаганды коммунизма, подразумевающий снос 469 объектов, включая памятники бойцам Красной армии, вступил в силу в Польше, передает 20 октября RT со ссылкой на документ.

Rp.pl Демонтаж барельефа с памятника Черняховскому в Польше

В соответствии с законом, в стране запрещена пропаганда коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях объектов для публичного использования. Запрет относится и к 229 памятникам бойцам Красной армии, освобождавшим страну от фашистов. И хотя Варшава официально заявила, что воинские кладбища останутся неприкосновенными, польский институт национальной памяти нацелился и на «декоммунизацию» кладбищ.

«На этой неделе его сотрудники подняли вопрос о судьбе захоронений основателей Польской Народной Республики», — передает издание, указывая что представитель ИНП Адам Сивек намерен «декоммунизировать» могилы, в которых захоронены первый президент коммунистической Польши Болеслав Берут, генсек Польской объединённой рабочей партии в 1956—1970 годах Владислав Гомулка и известный польский коммунист 1920-х годов Юлиан Мархлевский.

Президент Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко отмечает, что подобный подход польских деятелей лежит за пределами добра и зла.

«Если они начали воевать с могилами, с памятниками на могилах собственных граждан, как к ним ни относись, это за пределами добра и зла, — отметил Бондаренко.

По словам эксперта, стремление поляков продиктовано якобы имевшим место насилием, когда страна находилась в зоне советского влияния с 1939 по 1989 годы.

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Ранее, на этапе создания закона, его нормы прокомментировали в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Польские власти должны отдавать себе отчёт в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер», — цитирует RT сообщение ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2017 года (в 76-ю годовщину нападения фашистской Германии на СССР) Варшава приняла закон о сносе памятников солдатам Красной армии, освободившим Польшу от нацистов во время Великой Отечественной войны.

17 июля 2017 года польский президент Анджей Дуда подписал поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма. Они вступают в силу через три месяца с момента подписания.