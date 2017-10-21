Мадрид, 21 октября, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Совет министров Испании сегодня, 21 октября, соберется на экстренное заседание и определит конкретные меры, которые официальный Мадрид будет использовать для урегулирования каталонского кризиса.

xenaia Каталонцы

Правительство Испанского королевства должно окончательно решить, в каком виде оно будет применять 155-ю статью Конституции Испании, которая позволяет центральным властям ограничить самоуправление автономного сообщества. Если правительство решится ввести в действие 155-ю статью конституции, то это решение ещё должен одобрить сенат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава каталонского Женералитата Карлес Пучдемон представил каталонскому заксобранию официальные результаты референдума по вопросу независимости Каталонии от Испанского королевства.

Этот референдум прошел 1 октября. За выход из состава Испании высказались 2 044 038 человек из 2 286 217 проголосовавших — то есть 90,18%. Против проголосовали 7,83% (177 547 человек). Пустые бюллетени опустили в урну 1,98% участников плебисцита. Явка составила почти 43% от примерно 5 миллионов 300 тысяч имеющих право голоса.

Согласно действующему местному законодательству, через два дня после официального завершения подсчёта голосов (подсчёт был завершен 6 октября) глава местной исполнительной власти (Женералитат) может объявить о независимости региона, если большинство участников референдума за это проголосовали.

Выступая накануне в заксобрании, Пучдемон объявил о создании нового независимого государства Каталония с республиканской формой правления.

При этом он предложил заксобранию временно приостановить действие Декларации о независимости Каталонии, чтобы была возможность вступить в переговоры с испанским правительством по вопросу реализации волеизъявления народа Каталонии.

Однако Мадрид потребовал от каталонских властей разъяснений в связи с объявлением о независимости региона. Премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от Пучдемона прямого ответа — была ли провозглашена независимость Каталонии?

Глава Женералитата ответил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании «остается в силе». Однако сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если центральные власти в Мадриде продолжат отказываться от диалога.

В ответ на это правительство Испании заявило, что примет все возможные меры по недопущению отделения региона от королевства.