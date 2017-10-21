Малайзия, 21 октября, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В Малайзии в окрестностях города Джорджтаун произошло схождение оползня. Об этом сегодня, 21 октября, сообщают местные СМИ.

blog.xuite.net Оползень

Сообщается, что оползень сошел на строительной площадке в окрестностях Джорджтауна. Инцидент произошел утром 21 октября, в тот момент, когда на стройплощадке находились порядка 20 рабочих, которые могли оказаться под завалами. На данный момент точно известно о двух погибших. Также из-под завалов удалось вытащить двоих выживших.

На месте происшествия работают бригады спасателей.