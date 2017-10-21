Каир, 21 октября, 2017, 09:48 — ИА Регнум. В Арабской Республике Египет произошло крупное дорожно-транспортное происшествие жертвами которого стали по меньшей мере 16 человек. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает новостной портал «Ватан».

Kaatjem Авария

Сообщается, что большегрузная фура столкнулась на автотрассе Асьют — Красное море с двумя легковыми автомобилями и небольшим грузовиком, который перевозил людей.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли 16 человек, четверо из них — дети. Ещё девять человек получили травмы различной степени тяжести.

Египетские правоохранительные органы разбираются в произошедшем.