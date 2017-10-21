Вашингтон, 21 октября, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Комитет по разведке сената Конгресса США провел «беседы» с несколькими гражданами Российской Федерации, который присутствовали на встрече сына нынешнего президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа — младшего с адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года. Об этом накануне, 20 октября, сообщил CNN сенатор-республиканец, глава комитета по разведке Ричард Барр.

(сс) UpstateNYer Здание Конгресса США

Он не стал называть имена тех российских граждан, с кем именно была проведена беседа. Другие представители комитета по разведке сената Конгресса США вообще отказались от комментариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США Демократическая партия и её проигравший на выборах президента кандидат Хиллари Клинтон ведут внутриполитическую борьбу против команды Трампа.

Одним из главных инструментов этой борьбы является обвинение Трампа и его людей в том, что они якобы связаны с Российской Федерацией и её спецслужбами. Кроме того, сама Россия обвиняется во вмешательстве в процесс американских выборов. Ни то, ни другое до сих пор вообще никак не доказано. Тем не менее, американские СМИ, подконтрольные Демократической партии, преподносят эти обвинения как само собой разумеющиеся.

Сын президента Дональд Трамп-младший, который занимает определённые позиции, также был обвинён в связях с Россией.

В демократических СМИ появилась информация о том, что Дональд Трамп-младший, бывший руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и зять президента Джаред Кушнер встречались с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были «связи в Кремле» и которая обещала передать им компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Также в СМИ проходила информация, что в данной встрече принимали участие восемь человек. Кроме Весельницкой, Трампа-младшего, Манафорта и Кушнера во встрече принимали участие лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов, а также бизнесмен Ике Кавеладзе.

По словам Трампа-младшего, никакого компромата на Клинтон Весельницкая не передавала, так как у неё ничего не было, а на встрече речь шла в основном о проблеме усыновления детей.

В свою очередь, Весельницкая заявила, что никогда не работала на российское правительство и никакого компромата на Клинтон у неё никогда не было.