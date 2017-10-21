Киев, 21 октября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. В обязанности Украины как члена ООН входит проведение переписи населения до 2020 года, заявила директор Института демографии и социальных исследования им. М.В. Птухи Национальной академии наук (НАН) Украины Элла Либанова, сообщает 21 октября «Зеркало недели».

Anna Pershyna, Yulia Khromova, Ihor Korkodym Элла Либанова

По ее словам, Украина не может отказаться от проведения всеукраинской переписи населения в раунде 2020 года ни по политическим, ни по экономическим причинам, поскольку последний раз Киев проводил перепись населения 16 лет назад — в 2001 году. Это была первая и единственная всеукраинская перепись населения с момента развала СССР.

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Либанова подчеркнула, что ранее украинские власти ссылались на невозможность проведения переписи из-за нехватки средств, из-за социальных кризисов, из-за гражданской войны.

«Украина — не первая страна, вынужденная проводить перепись во время вооруженного конфликта. Накопленный в мире опыт надо использовать», — сказала эксперт.

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Напомним, Украина — вторая из стран СНГ, в которой нерегулярно проводится перепись населения. Помимо Украины хуже ситуация только в Узбекистане, где с момента развала СССР перепись населения не проводилась ни разу.