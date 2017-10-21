Тбилиси, 21 октября, 2017, 08:30 — ИА Регнум. В Грузии сегодня, 21 октября, открылись избирательные участки для голосования на выборах в местные органы власти.

launedekeg.wordpress.com Выборы

Сегодня граждане Грузии выбирают 64 мэров городов и глав районов, а также депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло).

По всей Грузии открылись 3,3 тысячи избирательных участков.

В данных выборах принимают участие 22 политические партии, пять избирательных блоков и одна инициативная группа. Более 2 тысяч депутатов будут избраны в 64 муниципальных законодательных органа.

Выборы депутатов сакребуло проходят по смешанной системе — избиратели получают на руку два бюллетеня, один — для голосования по партийным спискам, второй — для голосования по одномандатным округам. Кроме того, выдается и третий бюллетень для выборов мэров городов.

Всего в нынешних выборах могут принять участие 3,4 млн человек, обладающих правом голоса.

Порога явки на данных выборах не предусмотрено и они состоятся в любом случае. В ночь на 22 октября будут известны предварительные данные голосования.

Там, где кандидаты в мэры города не наберут более 50% голосов, состоятся вторые туры.