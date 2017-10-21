Москва, 21 октября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома США Сары Сандерс, которая заявила, что российско-американские отношения зависят от политики, которую будет проводить Москва. Свое мнение на этот счёт Пушков опубликовал сегодня, 21 октября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что Вашингтон якобы будет пытаться продолжать работать с Россией по важным вопросам национальной безопасности, например таким, как Сирия и Северная Корея, но российско-американские отношения в целом будут зависеть от политики Москвы.

«Многое зависит от того, какие отношения Россия хочет выстраивать, от того, насколько хорошим или плохим игроком она хочет быть», — сказала Сандерс.

Пушков напомнил Сандерс, что разрушение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на совести Вашингтона, а не Москвы.

«Выслав российских дипломатов, введя 2-й раунд санкций, арестовав 5 дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы», — написал Пушков.

Напомним, процесс ухудшения российско-американских отношений существенно усилился при президентстве Барака Обамы, который два срока подряд руководил США.

После инспирированного Западом государственного переворота на Украине, начала гражданской войны в этой стране и возвращения Крыма в состав России, США фактически объявили России новую холодную войну.