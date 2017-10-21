Берлин, 21 октября, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Быстрое развертывание военных частей НАТО окажется невозможным в случае потери альянсом восточно-европейских баз, передает 20 октября издание Spiegel со ссылкой на секретный доклад о действиях военного блока в случае нападения со стороны России.

Nicolas Raymond НАТО

«Нет достаточной уверенности в том, что даже оперативные силы НАТО могут быстро отреагировать на угрозу в случае необходимости», — отмечают авторы доклада, указывая, что к подобной ситуации привела жесткая дискриминация стран Балтии и Скандинавии.

В документе отмечается, что сегодня эти страны якобы испытывают серьезную угрозу со стороны России и призывают руководство блока как можно скорее исправить ситуацию. Главная причина, которая сдержит НАТО от оперативной переброски сил на восточные базы в случае конфликта, — сильная деградация управленческих структур альянса.

«Способность НАТО логистически осуществлять быструю переброску сил на сильно разросшейся территории, находящейся в ведении европейского командования, деградировала с окончания холодной войны», — говорится документе.

Отметим, секретный доклад, по данным издания, был создан для того, чтобы разобраться в возможностях, которыми располагает НАТО к настоящему моменту. Официальной реакции на утечку документа со стороны представителей альянса не поступало.

Ранее, 9 октября, альянс развернул новые многонациональные силы в Румынии, как сообщали западные СМИ — в качестве последней меры в противостоянии России на «Восточном фланге» и контроля растущего присутствия России в Черном море.