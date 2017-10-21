Харьков, Украина, 21 октября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. К смертельной аварии в украинском городе Харькове может быть причастна Служба безопасности Украины. Об этом накануне, 20 октября, написал в своём аккаунте в сети микроблогов в Twitter депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин.

Tysto Авария

Напомним, жуткая авария произошла в Харькове 18 октября на перекрестке Сумской и улицы Мечникова. Автомобиль Lexus RX врезался в толпу прохожих на большой скорости, а затем столкнулся со столбом. Этот момент был запечатлен на камеру наружнего наблюдения. В результатет ДТП погибли пять человек, 11 получили ранения.

Позже выяснилось, что наезду на пешеходов предшествовало столкновение Lexus RX с автомобилем Volkswagen Touareg после того, как Lexus проехал на красный сигнал светофора.

Прибывшие на место происшествия сотрудники украинской полиции задержали 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus. Выяснилось, что эта Зайцева приходится сводной сестрой бывшему заместителю прокурора Черкасской области Дмитрию Зайцеву и приемной дочерью харьковского бизнесмену Василию Зайцеву.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что в крови Зайцевой были обнаружены опиаты. Какие именно опиаты нашли в крови Зайцевой, не сообщалось. Стоит отметить, что к подобным веществам относятся морфин, героин, кодеин, тебаин и наркотин. Суд поместил Зайцеву под арест, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

И вот депутат Добкин, который ранее был губернатором Харьковской области, заявил, что в автомобиле Volkswagen Touareg, с которой столкнулся Lexus Зайцевой, находился действующий сотрудник СБУ.

«По трагедии в Харькове. Не в оправдание водителя Лексуса. Есть информация, что за рулем Туарега сидел действующий сотрудник СБУ», — написал Добкин.