Каир, 21 октября, 2017, 07:21 — ИА Регнум. В Арабской Республике Египет в результате боестолкновения с террористами, произошедшего на западе страны, погибли как минимум 58 силовиков. Об этом сегодня, 21 октября, сообщает новостной портал «Араб аль-Йоум» со ссылкой на источник в египетских органах безопасности.

Tienphong.vn Египетская полиция

Сообщается, что погибшие — сотрудники спецназа МВД Египта и управления национальной безопасности Арабской Республики. На данный момент известно, что погибли 23 офицера и 35 солдат-срочников.

Известно, что отряд спецназа направлялся на задержание боевиков после получения оперативной информации. Речь идёт о террористической ячейке, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат в 135 километрах от Каира.

Эти боевики были причастны к совершению нескольких терактов и считаются одними из наиболее опасных в Египте.

Колонна бронетехники, на которой двигался спецназ, была атакована рядом с трассой Каир — Эль-Вахат Эль-Бахрия. Два броневика силовиков были уничтожены, находившиеся в них спецназовцы погибли. Террористы использовали в том числе тяжелое вооружение.

В настоящее время силы египетской армии оцепили район боестолкновения. Туда же направлены значительные силы подкрепления и боевая авиация.