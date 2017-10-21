Лондон, 21 октября, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Денежный вклад Великобритании в освобождении города Эр-Ракка (Сирия) от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), превысили миллиард долларов, заявил британский министр обороны Майкл Фэллон, сообщает Press Association.

Zeledi Эль-Ракка

Уточняется, что названный объем был затрачен в течение трех лет. Все это время Великобритания участвовала в военных операциях в составе возглавляемой США так называемой антитеррористической коалиции.

Напомним, в Ракке находятся месторождения нефти, ради которых в 2013 году город захватили террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 6 июня коалиция начала наступление на Ракку. Великобритания поддерживает коалицию как американский союзник.

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14 октября 2017 года СМИ сообщали, что город освобожден от террористов.

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Между тем штаб коалиции освобождения Ракки не подтвердил.

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